Tesla-Aktie: Für die Anleger ist das nicht einfach!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Nach dem „Battery Day“ stürzte die Aktie von Tesla wieder in die Tiefe, obwohl nichts wirklich Negatives veröffentlicht wurde. Grund dafür war wohl, dass nach einer so starken Aufwärtsbewegung auch mal eine Verschnaufpause her musste und die Erwartungen der Anleger sehr hoch waren. Viele Anleger warteten auf das nächste „Big Thing“ von Tesla, das aber nicht bekannt gegeben wurde. Was können ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung