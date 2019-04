Tesla Aktie: Früh einsteigen?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Aktie: Geschieht ein Wunder?

Tesla konnte in den vergangenen Wochen und Monaten das bislang hohe Niveau am Markt nicht mehr verteidigen. Seit Tagen jedoch sieht es wieder deutlich besser aus. Auch am Mittwoch gelang ein kleiner Aufschlag, womit die Aktie sich in den vorderen Bereich der chancenreichen Werte katapultiert. Gerade jetzt wird ein wichtiges Signal gesetzt.

Wirtschaftlicher Schaden….

Ein Beitrag von Mark de Groot.