Tesla-Aktie: Fliegende Schweine?

Einer der Star-Investoren an der Wallstreet ist Michael Burry. Der Hedgefonds-Manager wettete in den Jahren kurz vor der Finanzkrise 2008 auf das Platzen der Immobilienblase in den USA. Anfangs gerieten seine Shortwetten massiv in den Verlust, doch seine Geduld zahlte sich aus.

Im weiteren Verlauf der Immobilien- und Finanzkrise konnte Burry einen persönlichen Gewinn von rund 100 Millionen US-Dollar verbuchen – sowie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



