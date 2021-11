Tesla-Aktie: Fällt wegen “bizarrer” Twitter-Umfrage!

Die Tesla-Aktie ist am Montag gesunken, da CEO Elon Musk wahrscheinlich 10 % seiner Anteile am Unternehmen verkaufen wird. Am Wochenende führte Musk eine Twitter-Umfrage durch, ob er 10 % seiner Tesla-Aktien verkaufen sollte, und versprach, sich an die Ergebnisse zu halten.

Musk sagt, er habe die Umfrage im Zusammenhang mit dem Vorschlag der Regierung Biden durchgeführt, eine Milliardärssteuer auf nicht realisierte



