Tesla-Aktie: Experten fordern Bitcoin-Verkauf!

Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) könnte ein “positives Momentum” erzeugen, wenn es seine Bitcoin (CRYPTO: BTC)-Bestände verkauft und einen Rückkauf seiner Aktien initiiert, so Gary Black, ein privater Investor und ehemaliger CEO von Aegon Asset Management.

Was geschah

Black äußerte sich am Donnerstag in einer Reihe von Tweets in den sozialen Medien.

Black äußerte sich am Donnerstag in einer Reihe von Tweets in den sozialen Medien.

"Stellen Sie sich das positive Momentum vor, das [Tesla] erzeugen würde, wenn sie den



