Tesla-Aktie: Es liegt was in der Luft!

Tesla, Inc (NASDAQ:TSLA) wurde am Mittwoch mit einem Minus von etwa 2% gehandelt und brach damit aus einem inneren Balkenmuster, das die Aktie entwickelt hatte, nach unten aus. Konsolidierungsphase Ein Inside-Bar-Muster deutet auf eine Konsolidierungsphase hin, auf die in der Regel eine Fortsetzung der Bewegung in Richtung des aktuellen Trends folgt. Ein Inside-Bar-Muster hat mehr Gültigkeit auf größeren Zeitrahmen (Vier-Stunden-Chart… Hier weiterlesen