Tesla Aktie: Es geht voran!

Die erhöhte Produktion des Model 3 zeigt bei Tesla jetzt auch bei den Verkaufszahlen ihre Wirkung. Laut der Analysefirma IHS gelang es dem Hersteller von Elektroautos, den Absatz in Kalifornien im vergangenen Quartal um satte 400 Prozent zu erhöhen. 22.758 Elektroautos sollen in diesem Zeitraum neu zugelassen worden sein. Tesla gelang es damit sogar, den Anteil an Elektroautos in dem US-amerikanischen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.