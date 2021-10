Tesla-Aktie: Es geht ungebremst weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Aktien von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) werden aufgrund der anhaltenden Dynamik höher gehandelt, nachdem das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 1 Billion Dollar erreicht hat. Das Unternehmen gab am Montag einen Fahrzeug-Deal mit Hertz bekannt und erhielt am Dienstag mehrere Patente.

Tesla meldete letzte Woche einen Quartalsgewinn von 1,86 $ pro Aktie und übertraf damit die Konsensschätzung der Analysten von 1,57 $



