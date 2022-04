Tesla-Aktie: Erste private Mission zur Internationalen Raumstation!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc (NASDAQ: :TSLA) CEO Elon Musk’s SpaceX hat gesagt, dass es nun anstrebt, seine erste rein private Mission zur Internationalen Raumstation am Freitag zu starten, nach einer zweitägigen Verzögerung.

Axiom Space Inc’s Ax-1 Start wird am 8. April im Kennedy Space Center der NASA in Florida stattfinden, sagte SpaceX am Dienstag. Die Falcon 9’erste Stufe wird voraussichtlich auf dem Drohnenschiff A Shortfall of Gravitas im Atlantik Ozean, Minuten nach dem Start landen.

