Tesla-Aktie: Eröffnung von Giga Texas – Schwierigkeiten?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA) sieht sich mit dem Widerstand lokaler Gemeindemitglieder und Umweltgruppen konfrontiert, weil das Unternehmen plant, 15.000 Menschen zu einer Feier anlässlich der Eröffnung seiner Gigafabrik in Texas einzuladen, berichtete Bloomberg News am Mittwoch unter Berufung auf Pläne, die dem Bezirk Travis County vorgelegt wurden.

Das von ElonMusk geführte Unternehmen plant, die Eröffnung von Giga Texas mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung