Tesla-Aktie: Eröffnung seines Giga Texas!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Finanztrends Video zu Tesla



mehr >

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) veranstaltete am späten Donnerstag die große Eröffnung seines Giga Texas mit dem Cyber Rodeo genannten Fest, an dem rund 15.000 Menschen teilnahmen. Der Tesla-Analyst Wedbush-Analyst Daniel Ives stuft die Tesla-Aktie weiterhin mit "Outperform" und einem Kursziel von 1.400 US-Dollar ein. Die Tesla-These Teslas fünfte Giga-Fabrik in Travis County, Texas, wird die EV-Produktion des Unternehmens in den USA verändern,… Hier weiterlesen