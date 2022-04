Tesla-Aktie: Erneuter Rückruf in China!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla, Inc (NASDAQ:TSLA) hat 14.684 importierte und lokal hergestellte Model 3 Autos in China wegen Softwareproblemen zurückgerufen, wie die Marktaufsichtsbehörde zuvor erklärt hatte, Reuters berichtet. Der Rückruf markiert Tesla's zweite Serie von Rückrufen im April. Die Gründe Die Aufsichtsbehörde sagte, dass das Fehlen einer Anzeigeeinheit für die Geschwindigkeitszahlen im Track-Modus Fahrer in die Irre führen und unter extremen Umständen Kollisionen verursachen… Hier weiterlesen