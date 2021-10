Tesla-Aktie: Erhöht die Preise für Model X und Model S um 5.000 Dollar!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Überblick

Der Elektroautohersteller Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) kündigte am Samstag eine Preiserhöhung von 5.000 Dollar für seine Varianten Model X Long Range und Model S Long Range an.

Das Model X Long Range und S Long Range werden nun für 104.990 $ bzw. 94.990 $ verkauft. Laut Teslas Website hat der Elektroautohersteller auch die Preise für das Model Y Long Range und das Model



