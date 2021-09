Tesla-Aktie: Erhielt 2020 viele chinesische Subventionen!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc.(NASDAQ:TSLA) hatte in diesem Jahr in China mit mehreren Problemen zu kämpfen, die im Juli in einem starken Rückgang der Inlandsverkäufe gipfelten.

Vor diesem Hintergrund sagte Cathie Wood von Ark Invest, dass China den heimischen Markt für Elektrofahrzeuge gerne von lokalen Marktführern dominieren lassen würde.

Harte Zahlen deuten jedoch darauf hin, dass China allen Akteuren, die im Bereich der Elektrofahrzeuge tätig ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



