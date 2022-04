Tesla-Aktie: Erfolgreicher Start für SpaceX!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Ein Überblick! Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) CEO Elon Musk’s SpaceX hat am Mittwoch erfolgreich die Astronauten der Crew-4-Mission der Weltraumbehörde NASA an die Internationale Raumstation angedockt. Dies geschah 16 Stunden nach dem Start. Was geschah? SpaceX’s Dragon Kapsel mit dem Namen "Freedom" dockte um 19:37 Uhr ET autonom an die ISS an. Sie vereinte die vier Crew-4-Astronauten mit den Crew-3-Mitgliedern an… Hier weiterlesen