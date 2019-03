Tesla Aktie: Das Ende naht – oder?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla konnte an den US-Märkten am Mittwoch zunächst etwas aufsatteln. Es ging indes nur um einen Bruchteil nach oben. Die Aktie befindet sich aus jeder Sichtweise in einem klaren Abwärtstrend. Charttechnisch orientierte Analysten sind der Meinung, es gäbe kaum eine Chance auf eine nahe Erholung. Dafür müsste der Wert mindestens 290 Dollar erreichen und also noch gut 8 % aufsatteln. Dann ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.