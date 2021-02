Tesla Aktie: Elon Musks Neuralink-Chip ermöglicht es Affen, Videospiele mit ihrem Verstand zu spielen!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Elon Musk sprach Anfang dieser Woche in einem Interview auf Clubhouse über die neueste Errungenschaft seines Startups Neuralink. In dem Interview, das später auf YouTube veröffentlicht wurde, sagte Musk, dass Wissenschaftler bei Neuralink erfolgreich einen Chip mit dem Gehirn eines Affen verdrahtet haben, der es ihm ermöglicht, Videospiele mit seinem Verstand zu spielen. Musk, der CEO von Neuralink, SpaceX und Tesla Inc. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



