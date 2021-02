Tesla-Aktie: Elon Musk will einen raketengetriebenen Tesla Roadster bauen!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) CEO Elon Musk sagte am Donnerstag, dass er den viersitzigen Sportwagen Roadster mit Raketentriebwerken ausstatten will, um ihn zum Schweben zu bringen.

Im Gespräch mit Joe Rogan im “Joe Rogan Experience”-Podcast, der auf dem Spotify Technology SA (NYSE:SPOT) -Service gestreamt wird, sagte der Unternehmer: “Ich will [den Roadster] zum Schweben bringen, und ich habe versucht, herauszufinden, wie man ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung