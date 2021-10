Tesla-Aktie: Elon Musk warnt vor Herausforderungen!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Der Vorstandsvorsitzende von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA), Elon Musk , sagte am Samstag, dass der Elektroautohersteller bereits im nächsten Monat mit der Produktion von Autos in seinem neuen Werk Giga Berlin beginnen wolle, berichtete Reuters am Sonntag unter Berufung auf eine live gestreamte Veranstaltung vom Werksgelände.

Musk sagte den Zuhörern, dass die Serienproduktion in der Berliner Fabrik viel länger dauern würde als ...



