Tesla-Aktie: Elon Musk verspricht Perfektion!

Elon Musk, CEO von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA), sagte am Montag, dass die Full Self Driving Beta 9.2 des Autoherstellers “eigentlich nicht großartig” war, aber die Dinge in der nächsten Version viel besser sind.

Der Unternehmer machte seine Beobachtungen über FSD Beta 9.2 in einem Tweet.

FSD Beta 9.2 ist imo nicht wirklich toll, aber das Autopilot/AI-Team arbeitet daran, so schnell wie möglich



