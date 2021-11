Tesla Aktie: Elon Musk verkauft am Montag Tesla-Aktien im Wert von weiteren 950 Millionen Dollar!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Elon Musk, CEO von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA), verkaufte am Montag Aktien des Autoherstellers im Wert von 946,6 Millionen Dollar, wie aus den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen hervorgeht.

Was geschah

Aus den am Montag eingereichten Unterlagen geht hervor, dass Musk Optionen zum Kauf von 2,1 Millionen Aktienoptionen zu je 6,24 Dollar ausgeübt und 934.091 Aktien verkauft hat. Die Tesla-Aktien ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung