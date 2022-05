Tesla-Aktie: Elon Musk unterstützt die kriegszerstörte Ukraine!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) CEO Elon Musk lieferte seine wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Batterien als stationäre Energiespeicher in die kriegszerstörte Ukraine, um bis zu zwei ambulante Kliniken in Irpin und Borodyanka mit Strom zu versorgen. Ukraine Vizepremierminister Mykhailo Fedorov sagte in einem Twitter-Post am Freitag, dass die neuen Solarpaneele und integrierten Batteriesysteme von Tesla Energy’s Powerwall erneuerbare Energie nutzen und für den Backup-Schutz speichern werden. Fedorov dankte Musk und Tesla für ihre kontinuierliche… Hier weiterlesen