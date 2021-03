Tesla Aktie: Elon Musk und sein Aufstieg als “FinTwit”-Influencer!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Als Elon Musk, CEO von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA), im Jahr 2018 den berühmten Tweet “funding secured” (Finanzierung gesichert) absetzte und versprach, Tesla bei $420 pro Aktie zu privatisieren, wurden die Investoren aufmerksam. Obwohl er dies nie in die Tat umsetzte, kostete der Tweet ihn und das Unternehmen zusammen 40 Millionen Dollar, um Betrugsvorwürfe mit der U.S. Securities and Exchange Commission zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung