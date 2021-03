Tesla Aktie: Elon Musk’s Clubhaus Einladung zu Putin war ein “Missverständnis”!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Die viel gepriesene öffentliche Einladung von Elon Musk an den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einem Gespräch über die Clubhouse-App ist ins Leere gelaufen, wobei der Kreml dem Tesla (NASDAQ:TSLA)-Chef vorwirft, den sprichwörtlichen Ball fallen zu lassen. Die unwahrscheinliche Paarung des ungestümen Silicon Valley-Milliardärs und des wortkargen russischen Führers begann am 13. Februar, als Musk englisch- und russischsprachige Tweets an das Twitter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung