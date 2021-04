Tesla Aktie: Elon Musk nimmt Jeff Bezos deshalb aufs Korn!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Finanztrends Video zu Tesla



mehr >

. (NASDAQ:TSLA) und SpaceX CEO Elon Musk hat über. (NASDAQ:AMZN) Gründer Jeff Bezos verspottet, nachdem dessen Weltraumforschungsunternehmen Blue Origin gegen die Vergabe eines 2,9 Milliarden Dollar schweren Auftrags an SpaceX durch die NASA protestiert hatte. Was geschah Die New York Times berichtete, dass Blue Origin am Montag einen Protest beim U.S. Government Accountability Office eingereicht hat und damit die Vergabe ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!