Tesla Aktie: Elon Musk macht sich über NFT-Investoren lustig!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Elon Musk von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) hat den Hype um nicht-fungible Token, der die Investoren umtreibt, auf die leichte Schulter genommen. Der Unternehmer twitterte am Donnerstag ein Bild, das eine hypothetische Partyszene zeigte, in der ein Mann mit einem Partyhut in der Ecke steht und sich denkt: “Sie wissen nicht, dass ich diesen nicht-fungiblen Token besitze.” Musk hatte Anfang der Woche getwittert, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung