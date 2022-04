Tesla-Aktie: Elon Musk gibt Cybertruck-Update bei „Cyber Rodeo“-Veranstaltung!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) CEO Elon Musk sagte am Donnerstag, dass der Autohersteller mit der Produktion des heiß erwarteten elektrischen Kleinlasters Cybertruck in der Giga Texas im nächsten Jahr beginnen wird und weitere Markteinführungen folgen werden.

“Cybertruck kommt nächstes Jahr und wird in Texas hergestellt,” sagte Musk zu einer jubelnden Menge. Der milliardenschwere Unternehmer sagte, dass es im Jahr 2022 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung