Tesla-Aktie: Elon Musk gab Investitionsratschläge!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Finanztrends Video zu Tesla



mehr >

Die 74-jährige Bestsellerautorin und Ernährungsberaterin Maye Musk erzählte, dass ihr Sohn Elon Musk — Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) CEO und die reichste Person der Welt — ihr Investitionsratschläge gab, als er gerade 14 Jahre alt war. Investitionsratschläge an seine Mutter In einem Tweet am Sonntag wandte sich Maye Musk direkt an ihren Sohn und erinnerte daran, dass er, als er 14… Hier weiterlesen