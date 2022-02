Tesla-Aktie: Elon Musk fantasiert von humanoiden Bots und autonomem Fahren – was ist mit ihm los?!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Bei der jüngsten Bilanzpressekonferenz der Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) hatte CEO Elon Musk ein heiß erwartetes Produktupdate parat. Neuigkeiten über den Sattelschlepper „Semi“, den Pick-up „Cybertruck“ und ein günstigeres Kompakt-Elektroauto wurden erwartet.

Stattdessen legte Elon Musk den Fokus auf die Autopilot-Entwicklung und einen humanoiden Roboter namens „Optimus“. Neue Elektroauto-Modelle werde es 2022 nicht geben.

Der Aktienmarkt reagierte wenig verständnisvoll und jagte die Tesla-Aktie am Folgetag um 11,6 % abwärts. Und nicht wenige fragen sich nun: Setzt Elon Musk nicht die völlig falschen Prioritäten?

Wird Elon Musk der Tesla-Aktie schaden?

Das Fehlen neuer Elektroauto-Modelle könnte man als Warnsignal deuten, dass der Semi und der Cybertruck technisch nicht machbar sind. Oder aber, dass Tesla keine Chance sieht, einen Elektro-Kleinwagen profitabel herstellen zu können.

Alles Unsinn, wenn du mich fragst. Nicht die fehlende Nachfrage oder fehlende Modelle sind derzeit der Deckel für das Unternehmenswachstum, sondern der Mangel an Halbleitern und Batteriezellen. So erklärt sich, warum der Elektroauto-Hersteller dieses Jahr kein neues Fahrzeug auf die Straße bringen wird.

Tesla könnte einen Computerchip, der die elektronische Sitzverstellung steuert, in einen neu entwickelten Elektro-Kleinwagen einbauen, bei dem die Gewinnspanne zunächst gering ist. Oder aber den gleichen Chip in ein margenstarkes Model Y stecken. Wenn die Menge an Chips begrenzt ist, dann ist das Model Y die eindeutig bessere Wahl.

Hier fehlt es nicht an Innovationskraft, sondern es wird lediglich das kleine Einmaleins der Betriebswirtschaftslehre umgesetzt. Als Besitzer der Tesla-Aktie kann man sich nichts Besseres wünschen.

Wenn die Nachfrage bei den Modellen 3 und Y doch einmal schwächelt, kann der Konzern jederzeit mit Preissenkungen gegensteuern. Die hohen Gewinnmargen geben das auf jeden Fall her.

Autopilot und humanoider Bot „Optimus“ – das steckt dahinter

Bleibt die Frage, was Elon Musk so umtreibt, wenn er das autonome Fahren und den Optimus-Bot als die wichtigsten Produktentwicklungen bei Tesla bezeichnet.

Die wichtigste Lektion für Investoren der Tesla-Aktie: Mit der Autopilot-Entwicklung und dem Optimus-Bot erschließt Tesla zukünftige Wachstumsmärkte. Noch befindet sich das Elektroauto am Anfang seines Siegeszuges. Doch irgendwann wird das Limit der Expansion erreicht sein. Dann soll für Tesla die Wachstumswelle des vollautonomen Fahrens zünden. Anschließend übernimmt der Tesla-Bot.

Weiterhin sichert sich Tesla gegen einen Verlust seiner Wettbewerbsvorteile bei Elektroautos ab. Viele Autohersteller wollen in den nächsten Jahren technisch dorthin, wo Tesla heute bereits ist. Vielleicht werden die Amerikaner mit weiteren Innovationen ihren Vorsprung halten können. Vielleicht ist aber auch langsam das Ende der technologischen Fahnenstange erreicht. Elon Musk wählt ganz bewusst die Flucht nach vorn.

Langfristige Investoren der Tesla-Aktie sollten feiern!

Elon Musk bezeichnet den Autopiloten und den Tesla-Bot nicht deshalb als wichtigste Produktentwicklungen, weil sie in einem oder zwei Quartalen riesige Gewinne bringen werden. Er denkt fünf, zehn oder sogar noch mehr Jahre voraus. Ich als langfristiger Investor der Tesla-Aktie bin extrem froh darüber.

Jetzt ist die richtige Zeit, am vollautonomen Fahren und an Optimus zu arbeiten, damit der Wachstumsmotor der Tesla-Aktie noch lange surrt!

Der Artikel Tesla-Aktie: Elon Musk fantasiert von humanoiden Bots und autonomem Fahren – was ist mit ihm los?! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Christoph Gössel besitzt Aktien von Tesla. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Tesla.

Motley Fool Deutschland 2022