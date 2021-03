Tesla Aktie: Elon Musk Tweets inspirieren Investitionsentscheidungen von 37% Amerikaner!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Etwa 37 % der Amerikaner haben Investitionen getätigt oder zumindest solche Schritte in Betracht gezogen, die auf den Tweets von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) CEO Elon Musk basierten. Eine Umfrage wurde landesweit in den USA zwischen dem 6. und 8. Februar durchgeführt und erhielt 30.400 Antworten von Erwachsenen. Achtundvierzig Prozent der Teilnehmer bezeichneten den milliardenschweren Unternehmer als "Genie", 22% sagten, sie fänden ihn ...



