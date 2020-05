Tesla Aktie: Einfach unbelehrbar!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Aktie von Tesla war bislang erstaunlich gut durch die Coronakrise gekommen: Während andere Automobilhersteller massiv an Börsenwert verloren haben, hatten sich die Papiere des US-Elektroautobauers schon wieder aufgemacht, die Höchststände vom Februar bei rund 875 Euro anzugreifen. Allein im Laufe des April verbesserte sich die Tesla-Aktie von 430 auf zwischenzeitlich 805 Euro am vergangenen Donnerstag – ein sagenhaftes Plus von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



