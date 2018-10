Tesla Aktie: Eine Schnappsidee wird Realität!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Was Tesla-Chef Elon Musk derzeit vorantreibt, lässt sich sehr trefflich als eine Schnappsidee bezeichnen. Unter dem Namen „Teslaquila“ plant der illustre Milliardär allem Anschien nach, einen eigenen Tequila mit dem Tesla-Markennahmen auf den Markt zu bringen. Auf Twitter schrieb Musk dazu, die Spirituose werde „bald“ erhältlich sein. Beim Patent- und Markenamt in den USA wurde der Name bereits geschützt.

Ein Beitrag von Robert Sasse.