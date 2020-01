Tesla Aktie: Eine Bombennachricht!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla konnte in den vergangenen Tagen einen eminenten Aufwärtslauf hinlegen. Dies dürfte sich nun fortsetzen, meinen die Analysten und verweisen auf eine neue, weitere Bombennachricht. Der Wert hat ohnehin bereits ein neues Top erreicht und damit in verschiedener Weise weitere Zeichen für steigende Kurse gesetzt. Die Notierungen sind mittlerweile in einer Sphäre, die keine nennenswerten Grenzen mehr nach oben kennt.

Tesla: Unglaublich

Zuletzt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung