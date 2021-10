Tesla-Aktie: Die Effekte des Hertz-Deals!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla hat sich mit Hertz, einem der größten Autovermieter der Welt, zusammengetan, um ihm bis Ende 2022 100.000 Fahrzeuge zur Verfügung zu stellen. Die Tesla-Aktie stieg sprunghaft an.

Ab Anfang November können Kunden ein Tesla Model 3 an Hertz-Flughäfen und anderen Standorten in den wichtigsten US-Märkten und in ausgewählten Städten in Europa mieten, so eine Erklärung des Unternehmens Hertz.

Der Plan umfasst auch ...



