Tesla Aktie: EV Brutaler Ausverkauf bietet Kaufgelegenheit!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Der brutale Ausverkauf bei EV-Aktien wie Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) und Nio Inc (NYSE:NIO) ist laut Wedbush-Analyst Daniel Ives eine “Schnallen Sie sich an”-Kaufgelegenheit. Der Analyst merkte an, dass sich die weißen Knöchel im gesamten Sektor auf chinesische EV-Player wie Xpeng Inc (NYSE:XPEV), Nio und Li Auto, Inc (NASDAQ:LI) zusammen mit Batterie-Playern wie QuantumScape Corp (NYSE:QS) konzentriert hätten. Ives sagte in einer Notiz ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung