Tesla-Aktie: Drückt Elon Musk den Kurs?

Die Tesla-Aktie hatte einen rabenschwarzen Monat April. Seit Monatsanfang hat die Aktie des Elektroautobauers über 15 Prozent an Wert verloren. Von ihrem Jahresjoch zu Jahresbeginn ist die Tesla-Aktie bereits 22 Prozent entfernt. Was drückt momentan auf den Kurs von Elon Musks Autohersteller? Der Tesla-Chef braucht Geld In erster Linie ist es der Chef selbst, denn für die Übernahme von Twitter… Hier weiterlesen