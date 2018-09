Tesla Aktie: Der Druck steigt weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Zeiten, in denen Tesla kaum Konkurrenz zu befürchten hatte, sind längst vorbei. Heute steigt der Druck auf den einstigen Pionier mehr denn je. So stellte etwa kürzlich Audi sein erstes Elektroauto vor, welches direkt im Wettbewerb zu den Autos von Tesla steht. Darüber hinaus kündigte der saudische Staatsfonds an, eine Milliarde USD in den kalifornischen Hersteller Lucid Motors zu investieren.

Ein Beitrag von Robert Sasse.