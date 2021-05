Tesla Aktie: Dogecoin wird Teil von Elon Musk’s SNL Episode!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) CEO Elon Musk schlug am Sonntag vor, dass die Meme-Kryptowährung Dogecoin (DOGE) als Thema „definitiv“ in seinem „Saturday Night Live“-Auftritt am 8. Mai vorkommen wird.

Was geschah

Musk hatte sich auf Twitter gemeldet und nach Sketch-Ideen für seinen bevorstehenden Auftritt in der Show gesucht.

Auch letzten Mittwoch hatte Musk angedeutet, dass Dogecoin in seiner SNL-Episode auftauchen könnte. Nach seiner Andeutung stieg ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung