Tesla Aktie: Diese Woche HV!

Wer diese Woche bei der Tesla-Hauptversammlung nicht dabei war, für den hat das Unternehmen eine Präsentation online gestellt. In dieser wird zu Beginn – wenig überraschend – der Hoffnungsträger Model 3 in den Mittelpunkt gestellt. Die Verkaufszahlen des Model 3 seien höher als die aller Wettbewerber zusammen („outselling all competitors combined") – wobei auf den folgenden Seiten als Wettbewerber die C-Klasse



