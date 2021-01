Tesla Aktie: Diese Umfrage sollten Sie sich anschauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) und Bitcoin (BTC) werden ihren Wert in den nächsten 12 Monaten eher halbiert als verdoppelt sehen, so die Mehrheit der Befragten in einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage der Deutschen Bank.

Was geschah

Die Deutsche Bank befragte letzte Woche 627 Marktexperten, wobei 89% der Befragten sagten, dass sie einige Finanzmärkte für eine Blase halten, wie zuerst von CNBC berichtet.



