Tesla-Aktie: Diese Tests werden am Mittwoch fortgesetzt!

Der französische Riese für erneuerbare Energien Neoen SA (OTC:NOSPF) plant die Wiederaufnahme der Tests eines großen Energiespeicherprojekts im australischen Bundesstaat Victoria, nachdem ein Brand im Juli den Fortschritt gestoppt hatte, berichtete CNBC am Montag unter Berufung auf das Unternehmen.

Das von Neon betriebene Projekt im Netzmaßstab plant, die Megapacks von Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) am Mittwoch wieder in Betrieb zu nehmen.

Die Sicherheitsbehörden ...



