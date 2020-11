Tesla Aktie: Diese Folge hat die S&P 500 Eingliederung!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Ankündigung, dass Tesla in den S&P 500 aufgenommen wird, ließ den Bestand an Elektrofahrzeugen Montagabend und Dienstag steigen. Dieser Schritt trägt dazu bei, den beträchtlichen Reichtum von Tesla-CEO Elon Musk zu vergrößern.

Was geschah

Der S&P 500 gab bekannt, dass Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) zum ersten Mal in den S&P 500 Index aufgenommen wird. Durch diesen Schritt stiegen die Aktien von Tesla am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung