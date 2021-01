Tesla Aktie: Diese Aussage von Musk ist wichtig!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) gehen privat ist “unmöglich” jetzt, nach der Elektrofahrzeug Unternehmen CEO Elon Musk.

Was geschah

“Tesla öffentlichen Unternehmen Pflichten sind ein viel größerer Faktor, aber gehen privat ist jetzt unmöglich,” Musk sagte in Reaktion auf einen Tweet von Dave Lee – ein Investor in der EV-Hersteller -, die für den Milliardär Unternehmer in der Lage sein, seine “Zeit und Interessen zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung