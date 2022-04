Tesla-Aktie: Das Desaster programmiert!?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Genau 1000 Dollar war die Aktie von Tesla am 21. März wert, das ist gerade mal etwas mehr als eine Woche her. Bereits am vergangenen Freitag waren die Papiere des US-Elektroautobauers deutlich gefallen, zeitweilig auf weniger als 950 Euro. Einen heftigen, zweistelligen Absturz verzeichnete die Tesla-Aktie dann am Mittwoch, als sie zeitweilig bis auf 831 Euro abrutschten. Den Freitag begannen… Hier weiterlesen