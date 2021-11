Tesla-Aktie: Dazu hat Elon Musk sich vor 3 Jahren verpflichtet!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Ein Tweet von Elon Musk , CEO von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA), aus dem Jahr 2018, in dem er sich verpflichtete, verunreinigtes Wasser “in jedem Haus in Flint” zu reparieren, sorgt für Diskussionen auf Reddit.

Am Donnerstag sagte ein leitender Angestellter der Kissenfirma, der auf Twitter unter dem Namen “LeGate” auftritt, dass Flint immer noch eine Wasserkrise hat, während Musk jetzt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung