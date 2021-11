Tesla-Aktie: Darum werden sie niedriger gehandelt!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Aktien von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) werden niedriger gehandelt, da die Aktie nach ihrem jüngsten Anstieg weiter zurückfällt. Berichten zufolge ist der Absatz von in China hergestellten Fahrzeugen im Oktober um 3% gegenüber dem Vormonat gesunken.

Die Tesla-Aktien wurden am Montag ebenfalls niedriger gehandelt, nachdem CEO Elon Musk seine Anhänger in einer Twitter-Umfrage gefragt hatte, ob er 10 % seiner Anteile an dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung