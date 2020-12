Tesla Aktie: Darum könnte Apple ein Hindernis darstellen!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Geschichte von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) entwickelt sich weiter, und die Aktien des Unternehmens könnten in drei Jahren bis zu 2.500 Dollar erreichen, so der Mitbegründer von Loup Ventures, Gene Munster.

Was geschah

Munster sagte im Gespräch mit der “Squawk Box”-Sendung von CNBC am Montag, dass sich das von Elon Musk geführte Unternehmen auf einem Evolutionskurs befinde. “Elon hat vor kurzem gesagt, dass ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung