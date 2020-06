Tesla Aktie: Darauf kommt es jetzt an!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Tesla-Aktie verabschiedete sich am Freitag mit einem Kurs von 1.000,90 US-Dollar ins Wochenende. Wichtiger als die äußerst knappe Behauptung der runden 1.000,00-US-Dollar-Marke war dabei, dass der in der Vorwoche generierte Shootingstar in den letzten Tagen nicht bärisch aufgelöst wurde.

Damit wurde ein mittelfristiger Richtungswechsel zunächst vermieden und die Bullen erhalten sich die Chance, den Anstieg weiter fortzusetzen und schon



