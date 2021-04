Tesla Aktie: China Registrierungen verdreifacht YoY im März, verdoppelt sequenziell!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) verzeichnete ein starkes Wachstum in China, wobei sich die Registrierungen seiner Elektroautos im März gegenüber dem Vormonat fast verdoppelt haben, wie Daten des staatlich unterstützten China Automotive Information Net oder CAIN am Sonntag zeigten, laut einem Bericht von Bloomberg.

Die Zulassungen von Tesla in China stiegen im März auf einen Rekordwert von 34.635, verglichen mit 18.155 Zulassungen im



