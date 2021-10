Tesla Aktie: Cathie Wood will Ark auf Bitcoin Futures ETF ausweiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) Bullen Cathie Wood’s Ark Investhat Pläne, die Marke “Ark” auf Bitcoin (CRYPTO:BTC) Futures-Kontrakte, die an Rohstoffbörsen gehandelt werden, auszuweiten, wie ein am Mittwoch bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichter Antrag zeigt.

Was geschah

Der ARK 21Shares Bitcoin Futures Strategy ETF mit dem Tickersymbol ARKA wurde in dem Antrag von Alpha Architect, einem White-Label-Emittenten von börsengehandelten Fonds oder ETFs, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung